Beelden tonen hoe Anderlecht-fans vlag van Standard-aanhang pikken, Rouches betreuren drastische beslissing

PHK04, een supportersvereniging van Standard, nam deze week een drastische beslissing. Tijdens de Croky Cup-wedstrijd tegen Anderlecht werd hun vlag gestolen, zo is te zien op beelden vanuit de tribunes. Door het voorval besliste de groep er tijdelijk mee op te houden. Standard en de spelers van de Rouches betreuren de beslissing, zo blijkt op Twitter.

Standard-verdediger Sebastien Pocognoli hoopt dat de groep snel op zijn beslissing terugkeert. “De tribune straalde in de wedstrijd tegen Antwerp minder dan gewoonlijk. Ik ken de redenen en wil niet in debat treden over wat er gebeurd is in de bekerwedstrijd, maar ik wil oproepen om onze waarden opnieuw uit te stralen. Binnenkort hebben we twee thuismatchen tegen de eindejaarsfeesten. Die feestdagen staan in het teken van samenkomen. Ik hoop dan ook PHK snel terug te zien om een blok te vormen.” De boodschap van Pocognoli werd geretweet door Standard-voorzittr Bruno Venanzi.

Onder de supportersgroepen bestaat een soort erecode dat ze hun ‘werk’ neerleggen als ze hun vlag kwijt zijn. Dat overkwam PHK04 dus afgelopen woensdag en daarom cancelt het voorlopig de geplande acties. “De vlag symboliseert onze kleuren, identiteit en onze waarden. Het kwijtspelen van de vlag staat synoniem voor een groot verlies. Daarom namen we de zware beslissing om PHK met onmiddellijke ingang en tot nader order op non-actief te zetten. We vragen ook om geen materiaal van de groep te tonen in de tribunes.”