Broos ontslagen bij Kameroen nadat hij hen Afrika Cup bezorgde

Hugo Broos (65) is ontslagen als bondscoach van Kameroen. Eerder dit jaar bezorgde de Belg hen nog de eindzege op de Afrika Cup. Hij liep daarna wel de kwalificatie voor het WK 2018 mis met zijn Ontembare Leeuwen. De voetbalbond van Kameroen zegt dat Broos ontslagen werd omdat hij zijn “doelstellingen niet haalde”, maar volgens de Vlaams-Brabander liggen er heel andere redenen aan de grondslag. “Ik ben al zes maanden niet meer betaald.”

In februari schreef Broos nog geschiedenis door als eerste Belgische trainer ooit een groot landentoernooi op zijn naam te schrijven. Terwijl enkele van zijn grootste namen forfait gaven, loodste Broos de Ontembare Leeuwen naar een verrassende eindzege in de Afrika Cup.

Daarna liep het echter fout in de kwalificaties voor het WK. Broos slaagde er niet in Kameroen te plaatsen voor de wereldbeker, iets wat het team zeven van de voorbije negen keer wèl gelukt was. Enkele dagen geleden nog kreeg Broos flink wat kritiek te verwerken van Ajax-doelman André Onana, die hem verweet leugens over hem te verspreiden.

Volgens de voetbalbond van Kameroen werd het contract met Broos beëindigd omdat hij “de doelstellingen niet gehaald had”. Bij de Belg klinkt echter een heel ander geluid. “Ik ben al zes maanden niet meer betaald”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Volgens de ex-trainer van Club Brugge en Anderlecht had hij een mondeling akkoord voor een contractverlenging, maar hoorde hij ineens niets meer van de bond. Hij heeft zijn ontslag ook via de bondsdokter moeten vernemen. “Van de bond hoorde ik nog niets. Maar op deze manier doorgaan was niet werkbaar.”