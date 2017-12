Ticketverkoop WK gaat van start: dit moet u weten

Morgen dinsdag 5 december vanaf 10 uur kunt u als Belgische fan voor het eerst kaartjes bestellen voor wedstrijden van de Rode Duivels. Wij zetten even alles voor u op een rijtje.

Wat?

Tickets voor wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Waar?

De Rode Duivels spelen op maandag 18 juni in Sochi tegen Panama, op zaterdag 23 juni in Moskou tegen Tunesië en op donderdag 28 juni in Kaliningrad tegen Engeland.

Wanneer?

Morgen (dinsdag 5 december) vanaf 10 uur Belgische tijd. De verkoop loopt nog tot 31 januari 2018. Het is niet zo dat wie eerst komt, eerst maalt. Je hoeft morgen dus niet meteen om tien uur te bestellen als je per se kaartjes wil. Pas na 31 januari laat wereldvoetbalbond FIFA je weten of je een ticket hebt kunnen bemachtigen. Na deze verkoopsfase zullen er nog twee volgen: één van 13 maart tot 3 april 2018 en één voor de last minute verkoop, van 18 april tot 15 juli 2018.

Wie?

Enkel fans die lid zijn van 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels, kunnen kaarten bestellen. Fans die nog geen lid zijn, kunnen lid worden via deze website. Maar de supportersvereniging werkt wel met een puntenklassement die de trouwste fans beloont. Dat wil zeggen dat als de vraag naar tickets groter is dan het aanbod, nieuwe leden minder kans zullen maken op een ticket.

Hoeveel?

Belgische fans krijgen acht procent van de totale capaciteit van het stadion toegewezen. Dat wil zeggen dat er 3.200 tickets beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen Panama in Sochi, 3.600 kaartjes voor de match tegen Tunesië in Moskou en slechts 2.800 plaatsjes voor de partij tegen Engeland in Kaliningrad. Vooral die laatste match lijkt gezien de locatie - Kaliningrad ligt op slechts 1.500 kilometer van België - en de tegenstander populair te zullen worden. Elk lid mag slechts één kaartje bestellen.

Lees hier alle informatie op de website van de voetbalbond.