Premier haalt hard uit: “Eurostadion vanaf het begin verprutst door amateurs”

Terwijl het in de internationale pers gonst van de geruchten dat Brussel donderdag door de problematiek met het Eurostadion te horen zal krijgen dat het niet langer speelstad voor het EK voetbal in 2020 is, heeft eerste minister Charles Michel hard uitgehaald. “Het Eurostadion werd vanaf het begin verprutst door amateurs”, zou hij volgens La Libre Belgique op de partijraad van de MR gezegd hebben.

Medio 2014 kreeg Brussel van de Europese voetbalbond UEFA te horen dat het vier wedstrijden van het EK voetbal 2020 zou mogen organiseren. Dat zouden de openingswedstrijd, twee groepsmatchen en een achtste finale zijn. Toen al was duidelijk dat er een stadion gebouwd zou moeten worden, maar tot op vandaag zijn de bouwvergunningen nog steeds niet in orde.

Komende donderdag beslist de UEFA of Brussel gaststad mag blijven voor het prestigieuze voetbaltoernooi.In de internationale pers gonst het echter al van de geruchten dat de ‘Friends Arena’ in het Zweedse Stockholm de plaats van het Belgische stadion zal innemen.

Uithaal Charles Michel

Een blamage voor ons land, en dat vindt ook premier Charles Michel. “Deze hele zaak werd vanaf het begin verprutst door amateurs die zich vragen hadden moeten stellen bij het bouwen van een Brussels stadion op Vlaams terrein”, zou hij volgens La Libre Belgique hard hebben uitgehaald op de partijtop van de Waalse partij MR. “Het is absurd. En nu het dossier bijna ten einde is, kijkt men naar mij. Alsof ik van de ene op de andere dag zo’n probleem kan oplossen!”

Michel sneert zo ook richting partijgenoot en Brussels schepen Alain Courtois. Die riep de federale overheid te hulp in een interview met Le Soir vorige week. “Ik geloof echt dat we in een land leven waarin een groot nationaal project niet meer mogelijk is”, zei Courtois toen. “Het Eurostadion staat symbool voor een land dat niet meer werkt, omdat er te veel mensen bij betrokken zijn, te veel gemeenschappen, te veel regio’s, te veel van alles. Ik denk dat de federale overheid nu moet ingrijpen.”