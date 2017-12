Straffe cijfers: niemand doet beter dan Ruud Vormer in Europese competities

Tegen Eupen deed hij er weer een assist bij: Ruud Vormer is op dit moment zonder twijfel de beste aangever van het land. De Nederlander zit dit seizoen aan twaalf assists, nu al twee stuks meer dan assistenkoningen Sofiane Hanni en Stef Peeters vorig seizoen op het einde van de reguliere competitie. Vormer zelf verbeterde nu al zijn assistenrecord in één seizoen en maakt ook in Europa furore. In de tien sterkste Europese voetbalcompetities – op basis van de ­UEFA-coëfficiënt begin dit seizoen – doet niemand beter dan de kapitein van Club Brugge.

12 - @Ruudjevormer8 has assisted twelve goals for @ClubBrugge in 2017/18, at least four more than any other player for his team in the European top-10 comps. Provider. pic.twitter.com/itrcip730c