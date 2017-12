“Een monster en 60.000 gekken”: reconstructie van vorige avond van Anderlecht in mythische Celtic Park

Stroop die kilts maar op, spelers van Anderlecht. Vanavond wacht jullie een onvergetelijke avond in het mythische Celtic Park. In november 2003 bracht Anderlecht in de Champions League zijn laatste bezoek aan het ‘Paradise’. Toen werden ze in een 3-1-nederlaag weggeblazen door 60.000 voetbalgekke Schotten en een monster genaamd John Hartson. Een terugblik.