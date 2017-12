Europees rampseizoen kan België zuur opbreken. Of volgt er vanavond toch nog mirakel?

Het is een mission impossible. Alleen als Anderlecht met drie goals verschil wint op Celtic overwinteren de Brusselaars nog in de Europa League. Dat gelooft niemand en dus wordt het hoogstwaarschijnlijk een Europees rampseizoen voor België. Voor het eerst in dertien jaar haalt geen enkel Belgisch team de Europese lente.

Voor het eerst sinds 2004 geen Belgische ploeg die overwintert als Anderlecht niet met drie goals verschil wint van Celtic

In het verleden gingen alleen wereldteams als PSG en Juventus bij Celtic met meer dan drie goals verschil winnen. Anderlecht speelde in 2003 als eens in Celtic Park, toen stond het na een half uur al 3-0.

“Laten we vooral proberen om de Belgische eer te redden en onze campagne niet af te sluiten met 0 op 18”, stelde RSCA-manager Herman Van Holsbeeck.

Want het Belgische rapport in Europa oogt dit seizoen desastreus. We begonnen eraan met vijf deelnemers, maar Gent (tegen Altach), Club Brugge (tegen AEK) en Oostende (tegen Marseille) overleefden niet eens de voorrondes. Kampioen Anderlecht in de Champions League en bekerwinnaar Zulte Waregem in de Europa League bakten er ook niets van. Het gevolg is dat al onze teams samen tot nu toe 7 op 48 hebben in Europa of 14,5 procent. De Belgische ploegen speelden dit seizoen al zestien Europese duels. De balans: één zege, vier draws en elf nederlagen. Die ene overwinning kwam van Zulte Waregem tegen Vitesse.

Dit alles weegt op onze ­UEFA-coëfficiënt. België staat nu negende op de UEFA-ranking, maar als we op termijn zakken naar plaats elf verliest onze kampioen zijn ticket voor de Champions League. Dat kan nog niet voor volgend jaar, maar we mogen niet blijven prutsen.

Want voor het eerst sinds 2004 zal België geen team hebben dat Europees overwintert. Ook 13 jaar geleden beleefden we een catastrofe met 0 op 18 voor Anderlecht in de CL tegen Inter, Werder Bremen en Valencia. Brugge, Standard en Beveren overleefden de UEFA Cup-poules niet.

Neen, geloven in een mirakel doen we niet, maar laten we hopen dat Anderlecht op Celtic minstens een eerreddend punt pakt en deze CL-campagne niet afsluit met 0 op 18 zoals Club vorig jaar. We mogen het echt niet dromen dat paars-wit vanavond de slechtste Champions League-ploeg ooit wordt. Die bedenkelijke eer is nu weggelegd voor Dinamo Zagreb, dat in 2011 eindigde met 0 op 18 en een doelpuntensaldo van min 19. Als RSCA in Glasgow met drie goals verschil verliest, evenaart het Zagreb...