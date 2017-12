Van Holsbeeck legt uit waarom recordtransfer KV Mechelen geen contract kreeg bij Anderlecht

Miljoenentransfer Hassane Bandé, die maandag voor een Mechelse recordsom van 8,25 miljoen euro naar Ajax trok, was vorig seizoen even op proef bij paars-wit. Toch kreeg hij geen contract. Dat moet pijn doen in het Astridpark. “Soms win je en soms verlies je”, relativeert RSCA-manager Herman Van Holsbeeck. “Ik heb onlangs nog eens zijn beoordeling bekeken. Dat rapport was positief, maar zijn test hier had maar veertien dagen geduurd. Omdat Bandé toen rechtstreeks uit Burkina Faso kwam, had hij een aanpassingsperiode ­nodig. Daarom wilden wij in de eerste plaats zijn proefperiode verlengen. Helaas hadden zijn makelaars daar geen oren naar en vertrokken ze. Jammer, maar zo zijn er hier nog gepasseerd.”