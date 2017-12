Markies Dries Mertens tussen de koningen van Napoli

Rode Duivel Dries Mertens blijft scoren, ook naast het veld. Voor het elfde jaar op rij pakt zijn club Napoli uit met een unieke kalender met alle sterspelers in een feeëriek historisch decor. De Napolitaanse koningen zijn deze keer het hoofdthema en ook dit jaar is er weer een hoofdrol weggelegd voor Markies Dries. Letterlijk, zoals deze exclusieve making of-beelden tonen.