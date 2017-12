Wij gingen mee naar Ajax met Mechelse recordtransfer: “Ik kende Overmars en Van der Sar eigenlijk niet”

Hassane Bandé is een geval apart. Wij: “Toch gek, hoe snel alles voor jou gegaan is?” Hij: “Gek? Neen, dit is verdiend.” De 19-jarige Burkinees is best wel zelfbewust, hij past beter bij Ajax dan iedereen denkt. Al moest hij tijdens zijn allereerste interview in rood-wit shirt toch vooral weer lachen en blozen. “Van der Sar en Overmars, die kende ik helemaal niet.”