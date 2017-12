Verloren zoon Mechele is terug: “Eerlijk, ik zat niet meer met mijn gedachten bij Club Brugge”

Twee spelers ontsnapten zondag aan de tirade van Ivan Leko. “Ik wou iedereen wisselen, behalve Ruud Vormer en Brandon Mechele.” Brandon Mechele (24), vorig jaar nog verstoten bij Brugge, dit seizoen de enige speler die na zeventien speeldagen nog geen competitie­minuut gemist heeft. Robocop is helemaal terug in Brugge en is van plan er nog lang te ­blijven. Het verhaal van de enige uitgeleende Bruggeling die zijn plaats wist te heroveren. Met credits voor Ivan Leko.