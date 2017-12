Probeert Chelsea Hazard met deze geste gunstig te stemmen voor contractverlenging?

Chelsea is al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League en dus kan er al eens gelachen worden op training: nadat verdediger David Luiz het baardje van Eden Hazard (26) had geschoren, trainde de Rode Duivel voor het eerst samen met zijn jongere broer Kylian (22). Die maakte vorige zomer de overstap van het Hongaarse Ujpest en traint meestal mee met de beloften.

Spelen in de laatste wedstrijd tegen Atlético vanavond zit er vermoedelijk niet in voor Kylian. Hij staat niet op de spelerslijst die Chelsea in september bij de UEFA indiende.

De beslissing om Kylian te laten meetrainen, kan worden gezien als een geste naar de familie Hazard. Chelsea hoopt dat Eden Hazard, net als Thibaut Courtois, een nieuw contract tekent bij de Blues.

Conte: “Eden is nog geen grote speler”

“Ik zou heel blij zijn als ze een nieuw contract tekenen”, zei trainer Antonio Conte gisteren. “Het zijn fantastische spelers die nog veel progressiemarge hebben. Ik zou hen graag bij de club willen houden. Eden is nog niet aan zijn top. Dat ben je pas als je de Gouden Bal, de Champions League of de wereldbeker wint. Pas dan ben je een grote speler.”