CLUBNIEUWS. Kortrijk denkt al aan contractverlenging De Boeck, D-day voor Sa Pinto

Begin november ingehaald als opvolger van Yannis Anastasiou, tekende Glen De Boeck bij Kortrijk maar een contract tot het einde van dit seizoen. Maar KVK denkt na drie thuiszeges, waarin elf keer werd gescoord, nu al aan een contractverlenging.

KV KORTRIJK

“We gaan niet euforisch doen”, beklemtoont voorzitter Joseph Allijns. “We kenden hier al vaak een zwarte december, misschien wordt het nu wel omgekeerd. En dan gaan we tijdens de winterstop wellicht al eens kijken op langere termijn. Want de Vlaamse sportieve staf levert goed werk en we zien weer trotse supporters.”

Bij KVK speelden zes A-kernspelers met de beloften. Bruzzese, Van Eenoo, Hoxha, Pupe en Budkivskyi spelen niet veel bij de eerste ploeg en dus was het goed om ritme op te doen tegen Oostende. Ook Van Loo deed mee, hij komt terug na een blessure aan de meniscus. De wedstrijd eindigde op 2-2. Van Eenoo opende de score met een vrije trap die hij in de kruising krulde. KVK is gestart met de verkoop van de tickets voor de kwartfinale van de Croky Cup tegen Gent op 12 december. Volwassenen betalen 10 of 15 euro, -12-jarigen kunnen voor vijf euro naar de match. Tickets kopen kan online of in het secretariaat.

KV OOSTENDE

Honderden kinderen en hun ouders genoten afgelopen zondag van de KVO-Sinterklaasshow. Vanaf 13.30 uur keken de kinderen vol ongeduld uit naar de intrede van de Sint en zijn Pieten. Alle kinderen gingen naar huis met een goodiebag en enkele handtekeningen van Brecht Capon, David Rozehnal en Sebastien Siani. Net als enkele leden van de technische staf brachten ook zij hun kinderen mee. De A-kern kreeg gisteren een dag vrijaf. Er werd dus niet getraind.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem start vandaag met de verkoop van de tickets voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp op 17 december. Er is geen online verkoop en de loketten blijven gesloten op de wedstrijddag. Alleen abonnees kunnen kaartjes aankopen en dat onder verschillende voorwaarden. Elke abonnee kan vier tickets aanschaffen op vertoon van de eigen identiteitskaart, een kopie van de andere personen die de kaartjes zullen gebruiken. Alle gegevens van de anderen moeten ook doorgegeven worden. De fauw speelde tegen AA Gent met een ingetapete hand. Het gaat om een kneuzing, dus erg is het niet.

AA GENT

Bij de Gentse beloften kregen weer heel wat jongens uit de A-kern speelgelegenheid op bezoek bij Standard. Voor de pauze werd er niet gescoord, maar op het uur kwamen de jonge Rouches op voorsprong. Gent ging op zoek naar de gelijkmaker maar het was de thuisploeg die in de slotfase haar voorsprong verdubbelde. Yassine Abdelali milderde nog maar kon de nederlaag niet voorkomen. AA Gent: Czenanowicz, Foket, Horemans, Dussenne, De Smet, B. Verstraete, Marcq, L. Verstraete (58’ Abdelali), Koita, Bjedov (84’ Walen), Saief (74’ Bokoum). Gele kaarten: Marcq.

LOKEREN

De blessure van Steve De Ridder lijkt mee te vallen. Even werd er voor een breuk gevreesd, maar onderzoek wees gisteren uit dat De Ridder een kneuzing opliep. De komende dagen moet hij het nog rustig aan doen, donderdag sluit hij wellicht opnieuw aan op training. De wedstrijd van zondag op het veld van Club Brugge komt dus wellicht niet in het gedrang. Aanvoerder Killian Overmeire is intussen volledig hersteld van zijn blessure en sluit vandaag opnieuw aan op training. Gisteren stonden er voor de manschappen van Peter Maes conditietesten op het programma.

WAASLAND-BEVEREN

Na een dopingschorsing van twee jaar trainde Joachim Van Damme afgelopen zondag voor het eerst op de Freethiel. Vandaag werkt de 26-jarige middenvelder zijn eerste training met de A-kern af. Uit de A-kern werden Goblet, De Schutter, Nys, Caufriez, Schryvers, Cools, Dierckx, Ndiaye en Ponnet geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Antwerp. Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de eerste bekerwinst kunnen supporters bieden op een exclusief gesigneerd retroshirt. Een deel van de opbrengst gaat naar de werking van het G-voetbalteam van de Oost-Vlaamse club.

ANTWERP

De Antwerp-kern kreeg vrij na de 1-1 in Sclessin. Kafoumba Touré, Núñez Mañas, Achter en derde doelman Jezina deden gisteren ritme op met de beloften.

KRC GENK

Naast Rubin Seigers geraakten ook Amine Khammas en Dante Vanzeir gisteren geblesseerd bij de beloften. Khammas voelde iets tijdens de opwarming, mogelijk een reactie op de 120 minuten in Mechelen, en werd uit voorzorg aan de kant gelaten. Dante Vanzeir liet zich vlak na rust vervangen wegens last van de buikspieren. De Genkse beloften wonnen gisteren overigens met 1-3 van Zulte Waregem.

KV MECHELEN

Ahmed El Messaoudi weet vandaag of zijn vroege rode kaart in het bekerduel tegen Genk nog een disciplinair staartje krijgt. KV Mechelen weigerde de minnelijke schikking van één speeldag schorsing door het Bondsparket waardoor El Messaoudi speelgerechtigd was voor de competitiematch tegen Genk. Deze namiddag moet El Messaoudi zich verantwoorden voor de trekfout op Buffel. Bij KV hopen ze op de vrijspraak aangezien de middenvelder al na vijf minuten werd uitgesloten en het niet om een ‘vuile’ fout ging. Als de Geschillencommissie beslist El Messaoudi toch te schorsen mist hij de competitiematch van zaterdag op bezoek bij KV Oostende.

STANDARD

Sa Pinto moet zich vandaag in het bondsgebouw verantwoorden voor zijn gedrag in de bekermatch tegen Anderlecht. De Portugese oefenmeester eiste afgelopen woensdag een bizarre hoofdrol op. Toen hij een bekertje bier naar zich toegeworpen kreeg, ging hij op het terrein zitten en daarna bleef hij discussiëren met ref Wouters. Hij riskeert een zware schorsing. Edmilson kwam tegen Antwerp verkeerd neer na een charge van Yatabaré. Hij moest gewisseld worden met last aan de heup. Gisteren onderging hij testen. Het is nog niet zeker of hij lang out zal zijn. De club hoopt vandaag op meer nieuws.

STVV

Gisteren werd er niet getraind in Sint-Truiden. Wel boden de geblesseerden zich aan voor verzorging. Acolatse (hamstrings), Gueye (viel uit in Moeskroen) en Ceballos (revalidatie) meldden zich. Sascha Kotysch was ziek.