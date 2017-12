KV Mechelen investeert twaalf miljoen euro in nieuwe tribunes

KV Mechelen plant een investering van twaalf miljoen euro voor de bouw van een nieuw hoofdtribune en een nieuwe tribune voor mindervaliden. Het stadion van de eersteklasser werd de voorbije jaren al grondig aangepakt en deze investering kadert in derde fase van de vernieuwing.

Marc Faes, algemeen manager van KV Mechelen, geeft dinsdag duiding in Gazet Van Antwerpen. Hij legt uit dat de club door de omvorming van vzw naar nv zeven Mechelse investeerders kon aantrekken. “Het geld voor een nieuwe hoofdtribune is er, we hopen dan ook na het seizoen te kunnen starten met de bouw. Op een drietal maanden hopen we de werken afgerond te hebben, zodat de spelers volgend seizoen voor een nieuwe hoofdtribune spelen”, zo zegt hij.

Mechelen wil de aanvraag voor de bouwvergunning half december indienen bij de stad. “Het Milieueffectenrapport vormt in ieder geval geen struikelblok”, benadrukt Faes. “Dat werd bij de bouw van de vorige tribunes goedgekeurd voor een stadion met een capaciteit van 18.500 plaatsen, maar wij zullen niet hoger gaan dan 16.750 plaatsen.”

Tussen het gebouw waar momenteel de fitness huist en het bezoekersvak komt er ook een nieuwe tribune voor mensen met een beperking. “Deze zal plaats bieden aan 32 rolstoelen en zo’n veertig begeleiders. Ze zal zowel gebruikt worden door thuissupporters als door fans van het bezoekende team”, legt Faes uit. Dinsdagavond geeft Mechelen meer uitleg bij het project tijdens een infovergadering voor supporters.