Thomas Buffel, bijna een jaar na de dood van zijn vrouw Stephanie: “Ik heb iemand leren kennen”

Eind januari verloor voetballer Thomas Buffel (36) zijn vrouw Stephanie na een lange strijd tegen darmkanker. Na haar overlijden trok hij zich maandenlang terug. Het verdriet was te groot. Maar met zijn nieuwe boek En Tour Age verbreekt hij nu de stilte. In een interview met Het Nieuwsblad vertelt hij dat hij intussen ook iemand nieuw heeft leren kennen.

“Ik heb weer iemand leren kennen”, vertelt Thomas Buffel met enige voorzichtigheid. “Ik dacht toen: moet ik niet wachten? Maar er is geen klok die zegt wanneer dat is toegelaten. Zoiets overkomt je.”

Voor zoontjes Fausto en Maceo - intussen vier jaar oud - is ze bovendien geen onbekende. “De kids kenden haar al, want ik heb haar ontmoet op hun school”, zegt hij. “Dat is wel een voordeel. We kunnen rustig de tijd nemen om te zien hoe het verder gaat, zonder dat de kinderen daar de dupe van zijn.”

