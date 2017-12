AA Gent-middenvelder Neto werkt aan comeback: “Ik heb twee keer gehuild: van pijn en van teleurstelling”

AA Gent is in twee maanden van de veertiende naar de vijfde plaats ­geklommen, maar Renato Neto (26) is aan zijn eigen inhaalrace bezig. Juist, horen we u denken, hoe zou het nog zijn met die andere Gentse sterkhouder die net als Foket zijn droomtransfer in het water zag vallen? “Ook in de Champions League had ik al hinder”, zegt de Braziliaanse middenvelder.