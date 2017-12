Vandalen vernielen andermaal het standbeeld van Messi in Buenos Aires

Voor de tweede keer in minder dan een jaar is het standbeeld van Lionel Messi in Buenos Aires het mikpunt geworden van vandalen. De politie startte een onderzoek maar kon nog geen verantwoordelijken oppakken.

In juni 2016 werd het kunstwerk op de Paseo de la Gloria onthuld. Zeven maanden later, begin januari, sloegen onbekenden een eerste keer toe. Toen werd het beeld vanaf de romp doormidden gezaagd en bleef alleen de onderste helft van Messi’s replica overeind. Bij de tweede aanval was de schade nog groter en werd bijna het volledige kunstwerk van de sokkel gehaald.

Lionel Messi wordt wereldwijd erkend als ‘s werelds beste voetballer maar de superster van FC Barcelona is niet voor elke Argentijn sant in eigen land. Critici van de vijfvoudige Gouden Balwinnaar wijzen onder meer naar zijn lege prijzenkast bij de Albiceleste. Alle belangrijke finales (WK 2014, Copa America 2007, 2015 en 2016) gingen met La Pulga (de vlo) in het team verloren.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

Foto: Photo News