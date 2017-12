Na doelmannenprobleem nu ook trainerswissel: Club Brugge neemt afscheid van keeperstrainer

Brugge - Club Brugge en keeperstrainer Jan Van Steenberghe gaan in onderling overleg uit elkaar. Dat bevestigt de competitieleider dinsdag op zijn website. Met Tomislav Rogic haalde Club al een vervanger binnen. Van Steenberghe werkte sinds januari 2014 voor blauw-zwart. Hij lijkt met zijn vertrek de prijs te betalen voor het doelmannenprobleem waarmee Club dit seizoen worstelt.

“Ik kijk zeer positief terug op mijn 3,5 jaar bij Club Brugge. Het was een boeiende periode met heel wat sportieve hoogtepunten, goeie collega’s en een onvergetelijke band met de 12e man”, zegt de 45-jarige Van Steenberghe. “Op een bepaald moment merken beide partijen dat er een verschil in visie bestaat. Dan is het beter om in een goeie verstandhouding uit elkaar te gaan.”

“Dit was de beste beslissing voor alle partijen”, vult CEO Vincent Mannaert aan. “We hebben de voorbije jaren samen een mooi parcours afgelegd maar het draagvlak voor een verdere samenwerking werd steeds kleiner. Dit doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de goeie samenwerking de voorbije jaren. We wensen Jan het allerbeste toe met zijn toekomstige projecten.”

Van Steenberghe wordt vervangen door de 42-jarige Tomislav Rogic. De Kroaat, een landgenoot van Club-coach Ivan Leko, was voordien aan de slag als keeperstrainer bij Zenit Sint-Petersburg en Shakhtar Donetsk. Hij zal woensdag voor het eerst op het Brugse trainingsveld staan.

Club Brugge voert autoritair de stand aan in de hoogste klasse maar heeft dit seizoen wel een probleem in doel. Youngsters Ethan Horvath, die als nummer 1 aan de competitie startte, en Guillaume Hubert konden immers niet overtuigen. Daarom staat sinds kort opnieuw de 34-jarige Ludovic Butelle, die nochtans afgeschreven leek, tussen de Brugse palen.