Westerlo moet op 11 januari voor TAS verschijnen

Westerlo moet op 11 januari voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) verschijnen in een dossier rond ex-speler Faris Handzic. Zijn voormalige club, FK Sarajevo, eist nog een opleidingsvergoeding van de Kemphanen.

Bij Westerlo maken ze zich sterk dat het geen vergoeding meer verschuldigd is aan de Bosnische club. “Er is nooit sprake geweest van een opleidingsvergoeding”, zegt Wim Van Hove, algemeen raadgever bij Westerlo. “In eerste aanleg zijn we door de Geschillencommissie van de FIFA over de hele lijn ook in het gelijk gesteld. We gaan ervan uit dat het TAS die uitspraak bevestigt.”

In januari 2015 streek Faris Handzic in Westerlo neer. De verwachtingen waren hoog, maar na amper drie invalbeurten werd het contract van de ‘Bosnische Messi’ in oktober 2015 al ontbonden. Handzic kwam later nog uit voor het Slovaakse Banska Bystrica en het Bosnische Velez Mostar. Sinds 1 januari zit de aanvallende middenvelder zonder club.