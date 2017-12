Hoe tienersensatie Hassane Bandé bij KV Mechelen belandde

Hassane Bandé had tegen Antwerp aan elf minuten genoeg om zijn eerste profgoal te maken. De steile opmars van de 19-jarige deed heel wat clubs opkijken, waaronder ook Ajax. De Nederlanders twijfelden niet en kochten de spits voor 8,25 miljoen euro. Afgelopen zomer schreef onze KV Mechelen-watcher David Van den Broeck het volgende artikel over de tienersensatie. Naar aanleiding van zijn transfer naar Ajax stellen we het u opnieuw voor.

Maiga Bureima is de ideale man om ons doorheen het jonge leven van Bandé te gidsen. Bureima (33) is een oud-international van Burkina Faso die tussen 2002 en 2010 in België voetbalde - bij onder meer ...