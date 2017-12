Belangrijke week voor Cristiano “Jekyll & Hyde” Ronaldo: recordbreker in Champions League én Gouden Bal?

Het belooft een spannende week te worden voor Cristiano Ronaldo. De Portugees speelt woensdag met Real Madrid de laatste groepsmatch in de Champions League tegen Dortmund. Een overbodig duel, maar Ronaldo kan er wel twee records breken tegen de geplaagde Borussen. En dan volgt donderdag mogelijk de apotheose, met een vijfde Gouden Bal… op de top van de Eiffeltoren.

Dr Jekyll en Mister Hyde. Zo kan je best Cristiano Ronaldo samenvatten. Tenminste, als je dit seizoen de Primera Division vergelijkt met de Champions League. De cijfers: in La Liga scoorde Ronaldo twee doelpunten en deelde hij twee assists uit (in tien matchen), in de Champions League trof hij acht keer raak en deelde hij één assist uit (in vijf matchen).

Toen een gefrustreerd Real Madrid afgelopen weekend bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Athletic Bilbao, had Ronaldo toch iets om naar uit te kijken: de laatste groepsmatch in de Champions League. Een wedstrijd zonder inzet voor Real, maar toch kan Ronaldo twee records breken. Als hij scoort tegen Dortmund, bezig aan een rampzalige reeks, maakte hij in elke groepswedstrijd een doelpunt. Niemand deed hem dat ooit voor, enkel Neymar kan dinsdagavond hetzelfde kunstje verwezenlijken met PSG tegen Bayern München.

Één goal levert één record op, een hattrick bezorgt Ronaldo een tweede record. Dan brengt hij zijn doelpuntentotaal op 11 doelpunten, dat zou een evenaring zijn van zijn recordjaar 2015-2016. Tegen een Dortmund in crisis moet dat mogelijk zijn voor CR7, het zou een boost betekenen voor het vertrouwen in La Liga… en dat met de Clasico tegen Barcelona binnen twee weken.

Zijn coach Zinedine Zidane brak alvast een lans voor Ronaldo in aanloop naar de wedstrijd. “Hij verdient meer respect. Hij had vorig jaar een fenomenaal seizoen, dus lijkt het normaal om kritiek te geven als het wat minder loopt. Maar hij heeft nog zes maanden om te schitteren, dat is een lange periode voor een speler van zijn kaliber.”

Tegen APOEL trof Ronaldo tweemaal raak. Foto: AFP

Vijfde Ballon D’Or?

Donderdag, de dag na de wedstrijd in Madrid, volgt dan mogelijk het hoogtepunt van zijn week. Letterlijk en figuurlijk, want volgens de Spaanse pers wint Cristiano Ronaldo dan zijn vijfde Gouden Bal. Het Spaanse Mundo Deportivo meldt dinsdag dat organisator France Football kosten noch moeite wil sparen voor de uitreiking van die Gouden Bal: Ronaldo zou de prijs overhandigd krijgen bovenop de Eiffeltoren in Parijs door coryfee David Ginola…

Als Ronaldo daadwerkelijk de Gouden Bal wint, beent hij Lionel Messi bij als mederecordhouder van de prestigieuze prijs. Beide wereldtoppers hebben dan vijf exemplaren in hun trofeeënkast staan.