Sa Pinto moet lange schorsing vrezen na toneel en woede-uitbarsting tegen Anderlecht, Standard wil vrijspraak

Standard-coach Ricardo Sa Pinto moest zich dinsdagmiddag melden bij het Bondsgebouw na zijn uitsluiting tegen Anderlecht in de Croky Cup. Het Bondsparket vraagt maar liefst zes speeldagen schorsing na zijn wangedrag in de bekermatch tegen paars-wit: twee voor het gedrag van Sa Pinto voor de verwijdering uit de neutrale zone, vier voor zijn agressieve reactie tegenover de scheidsrechter.

Het Bondsparket splitste de vordering op in twee delen. Procureur Gilles Blondeau vraagt twee weken schorsing voor de feiten die plaatsvonden voor de uitsluiting van de Portugese coach. Sa Pinto had zijn technische zone drie keer verlaten (in de 16e, 31e en 74e minuut). Bij de derde keer lag Sa Pinto, nadat een beker vlakbij hem was neergestort in de neutrale zone, op het veld. “Hij moest eerst en vooral niet op die plaats staan. Dan gaat hij liggen, gedurende 50 seconden, en weigert hij recht te staan. Hij zocht aandacht, speelde komedie en won zo tijd”, toonde Blondeau zich streng.

Voor alles wat er gebeurde na de tribuneverwijzing riskeert Sa Pinto nog eens vier weken schorsing. “Zodra hij rechtstond, was hij fysiek en verbaal agressief ten opzichte van de ref. Zijn staf en spelers moesten hem bedaren. Dankzij hen is het niet erger geworden.”

Standard zelf vraagt de vrijspraak voor Sa Pinto. “Het was logisch dat hij zo lang bleef liggen. De wedstrijd had moeten stilgelegd worden door de scheidsrechter na het gooien van de drinkbeker op de vierde ref en meneer Sa Pinto”, zo oordeelde Pierre Locht, de juridisch adviseur van Standard. Sa Pinto zelf concludeerde: “Ik heb niets fout gedaan, dus er moeten geen problemen van gemaakt worden. Ik ben altijd correct geweest met iedereen.” De Geschillencommissie maakt het vonnis van eerste aanleg in de loop van de namiddag bekend.

Knap staaltje theater

Een kwartier voor tijd en bij een 0-1 stand lag Sa Pinto plots neer op het terrein, nadat hij een beker naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De T1 van de Rouches werd na een knap staaltje theater naar de tribunes verwezen. “De schwalbe van het jaar”, omschreef RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck het gedrag van zijn collega. De Portugees ging daarna in de clinch met scheidsrechter Luc Wouters, die de houding van Sa Pinto in zijn verslag omschreef als “onaanvaardbaar, agressief en vijandig ten aanzien van de scheidsrechter”. Wouters noteerde ook dat de T1 van Standard al twee verwittigingen kreeg. Na de match keerde hij ondanks zijn tribuneverwijzing terug naar de dug-out om de bekerzege met zijn spelers te vieren.

