COLUMN. ‘Die clown van Standard’ bewijst ons voetbal een dienst

Elke week maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

LEES OOK: Sa Pinto moet lange schorsing vrezen na toneel en woede-uitbarsting tegen Anderlecht

Beste Jef,

Sinds afgelopen week heb ik een poster van Ricardo Manuel da Silva Sá Pinto, bij het grote publiek ook wel bekend als ‘die clown van Standard’, boven mijn bed. Die man is een rasechte verzetsstrijder, de Che van de Vurige Stede.

Dinsdag kaapte hij de persconferentie van de Rouches. Dat gaat zo: journalisten stellen geen vragen aan Ricardo, Ricardo stelt vragen aan journalisten. Hij merkte op dat de videoref al drie keer in het nadeel van Standard had beslist. Dat deed hij uiteraard als objectieve waarnemer zonder enig belang in de kwestie. Voor het goed van het Belgische voetbal. Zei hij zelf.

Het goed van het Belgische voetbal was ongetwijfeld ook wat Ricardo in het achterhoofd had toen hij woensdagavond in het Astridpark een ander, breder probleem in het Belgische voetbal aan de kaak probeerde stellen: de biergooiers. Vorig seizoen nog werd de match van Standard op Charleroi ervoor stilgelegd. Het kostte die van Standard de drie punten. Dit seizoen werd om dezelfde reden een match op Westerlo gestaakt. Maar ondertussen blijven fans elke week met bier smijten. In Brugge, in Antwerp, in Genk en nu dus ook op Anderlecht.

Dat had revolutionair Ricardo natuurlijk allemaal al uitgezocht. Ik vind het fan-tas-tisch dat iemand zo’n probleem eens onbaatzuchtig beetpakt. Na het zien van tig Anderlecht-spelers die zich bij elk bezoek aan een hoekschopvlag van het Jan Breydelstadion onbewogen drie halve liters over het hoofd laten kappen, was ik stilletjes beginnen geloven dat die jongens dat stiekem best wel aangenaam vinden. Eindelijk hebben we iemand die niet doet alsof het maar normaal is dat hij een miljoen per jaar krijgt om Jan met de pet bier over zijn mooie pak te laten gooien.

Dus kaartte Ricardo het probleem keurig bij de wedstrijdleiding aan op de conventionele manier voor iedereen die van kindsbeen af met voetbal bezig is, namelijk door zich op zo weinig mogelijk tijd in zoveel mogelijk onnatuurlijke posities te wringen en ergens op een hinderlijk plekje de stervende zwaan te gaan naspelen. Daar offerde de brave man zelfs een duur kostuum voor op. Doodzonde dat zo’n goed begrip van de heersende conventies door kwaadwilligen aanzien werd als een ordinaire poging de wedstrijd te saboteren.

Zondag vond hij het onbegrijpelijk dat een ploeg die zo verdedigend komt spelen als Antwerp alsnog een punt overhield aan de 1-1 op het veld van Standard. Voor het goed van het Belgische voetbal kunnen we misschien beter alleen nog punten toekennen aan teams die toch minstens twee keer per negentig minuten over de middenlijn geweest zijn. Waar is die partijkaart?

Vandaag werd Che verwacht wordt bij de voetbalbond. Eén ding was zeker: hij preekte revolutie. Voor het goed van het Belgische voetbal, of wat had je gedacht?

Groet,

Wim