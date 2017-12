Dit staat er op het spel in de Champions League: D-Day Anderlecht, Nainggolan vs Carrasco, stress bij Juventus

Dinsdagavond staat de laatste speeldag in vier van de acht Champions League-groepen op het programma. Er liggen al een aantal zaken vast, maar er staat ook nog heel wat op het spel in deze groepsfase. Een overzicht.

Groep A: Strijd om plek twee

Manchester United (12) staat er uitstekend voor om zich als groepswinnaar te kwalificeren voor de achtste finales van het kampioenenbal. De Red Devils zijn al zeker van een plaats bij de eerste twee, maar kunnen mits heel wat tegenslag nog van de troon worden gestoten door CSKA Moskou (9). De Russen tellen drie punten minder maar verloren de eerste confrontatie met 1-4. CSKA moet dus met vier goals verschil winnen op Old Trafford om groepswinst af te dwingen.

Foto: Photo News

Basel (9) trekt naar Benfica (0) met evenveel punten als CSKA. Man United passeren, kan de Zwitsers niet meer lukken vanwege het doelsaldo in de onderlinge duels. Basel staat er op dat vlak wel beter voor als het met gelijke punten eindigt met de mannen uit Moskou. Evengoed of beter doen dan CSKA is dus de boodschap op het veld van het al uitgeschakelde Benfica van Mile Svilar.

Groep B: Alles of niets voor Anderlecht

De situatie van Anderlecht (0) in de Champions League is ondertussen bekend. Paars-wit moet met minstens drie doelpunten verschil winnen op het veld van Celtic Glasgow (3) om een plek af te dwingen in de Europa League. Winnen met 0-3 is niet voldoende aangezien dan het algemene doelsaldo telt, waarin Anderlecht het slechter doet dan Celtic. Scores vanaf 1-4 zijn dus wel voldoende, of met meer dan drie doelpunten verschil winnen.

Foto: Photo News

In theorie kan Bayern München (12) Groep B nog afsluiten als groepswinnaar. In dat geval moet Der Rekordmeister echter met minstens vier doelpunten verschil winnen van Paris Saint-Germain (15). We willen de Duitse kampioen niet onderschatten maar PSG scoorde in vijf wedstrijden al 24 doelpunten, goed voor een Champions League-record, en kreeg slechts één goal tegen. Quasi onhaalbare klus dus.

Groep C: Nainggolan of Carrasco?

In Groep C zijn slechts twee zaken bekend: Chelsea (10) is zeker van een plaats bij de eerste twee en Qarabag (2) is reeds Europees uitgeschakeld. De Blues krijgen dinsdagavond Atlético Madrid (6) over de vloer op Stamford Bridge. Eden Hazard en co zijn enkel bij winst helemaal zeker van de eerste plaats, terwijl Yannick Carrasco en de zijnen moeten winnen om nog kans te maken op de achtste finales.

Foto: EPA-EFE

AS Roma (8) kan nog groepswinnaar worden en verwezen worden naar de Europa League. Radja Nainggolan keert terug in de selectie en telt acht punten met zijn club. Bij winst thuis tegen Qarabag en puntenverlies van Chelsea eindigen de Giallorossi altijd als eerste. Bij een gelijkspel moeten ze hopen dat Atlético niet wint, want de Spanjaarden waren beter in de onderlinge duels. Bij een nederlaag zijn de Romeinen aangewezen op Chelsea, dat dan niet mag verliezen.

Groep D: Stress bij Juventus

In Groep D is FC Barcelona (11) al zeker van kwalificatie voor de achtste finales én groepswinst. De Blaugrana krijgen op de slotspeeldag Sporting Lissabon (7) over de vloer. De Portugezen maken nog kans om door te stoten en zijn ook al zeker van een plek in de Europa League. Om over Juventus (8) naar de tweede plaats te wippen, moet Sporting wel winnen in Camp Nou en hopen dat Juve niet wint.

De Oude Dame gaat op bezoek bij de Belgische enclave in Griekenland: Olympiakos (1). De Griekse topclub is Europees uitgeschakeld en heeft dus niets meer te winnen. Juventus kan bij puntenverlies en winst van Sporting nog naar de derde plek verwezen worden. Als het verliest en Sporting speelt gelijk, kunnen ze rekenen op het voordeel in de onderlinge duels.