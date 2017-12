Jong Anderlecht sluit groepsfase UEFA Youth League af met nederlaag tegen Celtic

De min 19-jarigen van Anderlecht hebben dinsdag op de zesde en laatste speeldag in groep B van de UEFA Youth League geen punten kunnen rapen tegen Celtic. Paars-wit, dat de wedstrijd eindigde met negen spelers, verloor in het Schotse Dumbarton met 3-1.

Aitchison (23.) en Mcinroy (27.) zorgden halfweg de eerste periode voor de dubbele voorsprong van Celtic. Bij Anderlecht liep Saelemaekers in minuut 54 tegen een rode kaart aan, waarna Celtic de kloof snel uitdiepte via Johnston (57.). Corryn (73.) redde de Brusselse eer. Een kwartier voor tijd moest bij paars-wit ook Meddour naar de kant met een tweede gele kaart.

In de stand in groep B staat Bayern aan kop met elf punten, één meer dan Paris Saint-Germain. Celtic (6 punten) volgt als derde, Anderlecht eindigt als vierde en laatste met vier punten. Bayern en PSG spelen later op de dag een duel om poulewinst. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede werkt play-offs af.

Ook de A-elftallen van Celtic en Anderlecht kijken elkaar later op de avond in de ogen op de zesde speeldag in Champions League-groep B. De Belgische landskampioen heeft een zege met drie goals verschil nodig in Glasgow om als derde in de poule te kunnen overwinteren in de Europa League.