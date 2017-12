Bondsparket doet lichter schikkingsvoorstel aan Genk-speler Malinovskyi

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag op de zitting van de Geschillencommissie na het zien van de tv-beelden een lichtere straf gevorderd tegen Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi, die nu aankijkt tegen twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) in plaats van drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief). De Limburgers pleitten voor de vrijspraak of een voorwaardelijke straf.

Nadat advocaat Johnny Maeschalck het Bondsparket op een lichte procedurefout had gewezen, ging hij in op de feiten. Procureur Gilles Blondeau kon “wegens tv-rechten” niet aan beelden komen, maar KRC Genk had er wel gevonden. “In zijn verslag noemt de scheidsrechter dit een ‘opzettelijke trap’, maar dat gaat er toch ver over”, pleitte Maeschalck. Op de beelden is te zien dat Malinovskyi aangelopen wordt door Hassane Bandé. De Oekraïner reageert door zijn voet naar achteren te laten hangen. “Zeker niet met de intentie om te kwetsen. Bandé loopt tegen zijn voet en gaat met enige vertraging theatraal neer. Als je dat vergelijkt met natrappen van Lukasz Teodorczyk (op Genk-verdediger Aidoo), is deze vordering wel erg streng. Zeker omdat hij in 137 wedstrijden op het hoogste niveau nog nooit rechtstreeks uitgesloten werd. Bovendien vond zijn uitsluiting plaats in de 35e minuut. Malinovskyi is dus al redelijk zwaar gestraft.” Maeschalck pleitte voor de vrijspraak of “hoogstens een voorwaardelijk sanctie”.

Malinovskyi begreep niet waarom hij rood kreeg. “Bandé speelde het slim. Na de match gaf hij toe dat er niets aan de hand was. Dat is voetbal. Ik raak hem wel, maar trap niet in zijn richting”, getuigde de Oekraïner, die dreigt de competitiewedstrijd tegen Eupen (09/12) te missen. De Geschillencommissie spreekt zich dinsdagavond uit over de strafmaat.