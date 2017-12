Deze duizelingwekkende miljoenen die Messi weigerde zijn het bewijs: “De Vlo” en FC Barcelona zijn onafscheidelijk

Het duurde enkele maanden maar eind november ondertekende Lionel Messi dan toch zijn contractverlenging bij FC Barcelona. De liefde van de Argentijn voor zijn club is enorm groot, zo blijkt nu. Messi weigerde volgens Marca en El Mundo namelijk heel wat euro’s van Manchester City.

Als we de Spaanse kranten mogen geloven, gaat Messi 70 miljoen euro per jaar verdienen tot 2021. Bruto, wel te verstaan. Als we daar de Catalaanse belastingen aftrekken, blijft er nog 35 miljoen over voor de Argentijnse superster. Dat is 14 miljoen per jaar meer dan wat Cristiano Ronaldo verdient bij Real Madrid. Bovendien staan er in het contract van Messi heel wat bonussen en heeft hij zijn portretrechten voor de volledige 100 procent in eigen beheer.

Neymar is veruit de beste betaalde voetballer op deze planeet aangezien de Braziliaan 75 miljoen netto verdient bij PSG. Messi had een stuk dichter bij zijn ex-ploegmaat kunnen komen, maar weigerde een lucratief aanbod van Manchester City. De Citizens boden de Argentijn volgens Marca en El Mundo een contract met een jaarsalaris van 50 miljoen én een tekenbonus van 100 miljoen.

Niet voldoende dus om Messi te overhalen om zijn club te verlaten, gelukkig maar voor Barcelona. Hun sterspeler scoorde dit seizoen al zeventien doelpunten, waarvan dertien in La Liga.

LEES OOK: Messi heeft “geheime clausules”in zijn nieuw contract