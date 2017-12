Bob Peeters wordt opnieuw trainer bij Westerlo

Bob Peeters keert terug als trainer bij Westerlo. Bijna een jaar na zijn ontslag bij Westerlo keert Bob Peeters dus terug bij de Kemphanen.

Peeters zorgde ervoor dat Westerlo in het seizoen 2015-2016 niet degradeerde, maar na zes wedstrijden in het volgende seizoen werd hij buitengezet. De ex-Rode Duivel was sinds zijn ontslag in dienst bij Play Sports als vaste analist. Nu gaat de veertiger dus opnieuw aan de slag als hoofdcoach. Peeters was in het verleden al trainer van Cercle Brugge, AA Gent, Waasland-Beveren, Charlton Athletic en Lokeren.

De 44-jarige voormalig international moet Westerlo voor degradatie behoeden. De Kempense club staat na veertien wedstrijden teleurstellend voorlaatste in het reguliere klassement van de eerste klasse B. De laatste vier ploegen spelen de play-downs.De in juni als trainer aangestelde Vedran Pelic wordt assistent van Peeters.