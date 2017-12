Hoe overleef je als nieuwkomer in de kleedkamer van Ajax? Twee collega’s die het meegemaakt hebben, geven jonkie Hassane Bandé waardevolle tips

In minder dan twee uur leg je de 175 kilometer af van Mechelen naar Ajax. Maar hoe vlot leg je de weg echt af, als je voor 8,25 miljoen naar de top van de Eredivisie gaat? Twee ex-Ajacieden, die toevallig ook bij KV Mechelen onder contract stonden/staan, vellen hun oordeel. Oud-Rode Duivel Tom Soetaers (2003-04) en Mats Rits (2011- januari 2013), ploegmaat van de duurste speler ooit van Malinwa, over hoe te overleven bij de grootste club in Nederland.