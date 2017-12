Bekende experts rangschikken de beste doelmannen ter wereld: Courtois staat heel hoog, geen liefde voor De Gea

José Mourinho zag vorige week “de beste doelman ter wereld aan het werk”. David De Gea dus. Even daarvoor vond Antonio Conte dat hij met Thibaut Courtois beschikt over de allerbeste. Maar wie is nu eigenlijk de beste keeper op deze planeet? Bij France Football vroegen ze het aan vijf specialisten.

De jury van het Franse voetbalmagazine bestond uit vijf voormalige doelmannen: Santiago Canizares, Lionel Letizi, Sepp Maier, Mark Schwarzer en Francesco Toldo. Eentje afkomstig uit elk van de vijf Europese topcompetities dus. Zij stelden allemaal een top vijf samen en gaven punten aan elke doelman die ze selecteerden: zes - vier - drie - twee - één.

Manuel Neuer werd met een grote voorsprong verkozen tot beste doelman ter wereld. De Bayern-keeper kreeg in totaal 30 punten en werd door elke expert op nummer één gezet. Juventus-legende Gianluigi Buffon eindigde als tweede met 13 punten, voor Courtois met 9 punten. Tottenham-doelman Hugo Lloris en Atlético-sluitstuk Jan Oblak maken de top vijf rond met 7 punten.

Opvallend is de afwezigheid van Man United-keeper David De Gea in die top vijf. De Spanjaard speelt al lang de pannen van het dak bij de Red Devils en wordt over het algemeen aanzien als een van de beste doelmannen ter wereld. De Gea kreeg echter amper 4 punten, goed voor een zevende plek na Real Madrid-doelman Keylor Navas met 5 punten. Ook Marc-Andre Ter Stegen van Barcelona (3) en Inter-sluitstuk Samir Handanovic (2) kregen punten.

De ranglijst van France Football:

1. Manuel Neuer (Bayern) - 30 punten

2. Gianluigi Buffon (Juventus) - 13

3. Thibaut Courtois (Chelsea) - 9

4. Hugo Lloris (Tottenham) - 7

Jan Oblak (Atlético Madrid)

6. Keylor Navas (Real Madrid) - 5

7. David de Gea (Manchester United) - 4

8. Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) - 3

9. Samir Handanovic (Inter) - 2

De keuzes van de jury:

Santiago Canizares

1. Neuer 2. Navas 3. Courtois 4. Oblak 5. De Gea

Lionel Letizi

1. Neuer 2. Buffon 3. Lloris 4. Ter Stegen 5. Courtois

Sepp Maier

1. Neuer 2. Buffon 3. Oblak 4. Courtois 5. Ter Stegen

Mark Schwarzer

1. Neuer 2. Lloris 3. Courtois 4. Oblak 5. Buffon

Francesco Toldo

1. Neuer 2. Buffon 3. De Gea 4. Handanovic 5. Navas