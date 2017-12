Dries Mertens haalt zijn verleidelijkste blik boven en “flirt” even met journaliste op persconferentie Napoli

Napoli moet woensdag vol aan de bak in de Champions League. De club van Dries Mertens moet winnen op het veld van Feyenoord en hopen op een nederlaag van Shakhtar tegen het al geplaatste Manchester City om de achtste finales te bereiken. Voor afloop was er bij onze landgenoot niet veel te merken van zenuwen.

Mertens was de man naast coach Maurizio Sarri op de persconferentie in Rotterdam. De pocketaanvaller maakte ooit het mooie weer in Nederland bij onder andere PSV en Utrecht, alvorens hij richting de Serie A trok.

FOX-journaliste Aletha Leidelmeijer verwelkomde de Rode Duivel dan ook opnieuw bij onze Noorderburen. “Hey Dries, welkom terug hier in Nederland”, zei Leidelmeijer. “Mooi om hier te zijn voor je, leuke tijd gehad. Hoe kijk je uit naar morgen, je hele familie komt over?”

Mertens kreeg meteen een grote glimlach op zijn gezicht en haalde dan even zijn beste “moves” boven om de vraag te beantwoorden. “Het is leuk om jou ook weer terug te zien”, flirtte Mertens, die daarna wel weer serieus werd. “Mijn familie komt over, men ouders komen kijken. Het is anderhalf uur rijden van Leuven. Het is altijd leuk om terug Vlaams of Nederlands te spreken.”

Mertens ging ook even in op de toestand van het Nederlandse voetbal: