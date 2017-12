CHAMPIONS LEAGUE. Lukaku kan weer scoren, Nainggolan snoept groepswinst af van Chelsea

Voor 16 van de 32 ploegen zit de groepsfase van de Champions League erop. AS Roma won van Qarabag en is in extremis groepswinnaar ten koste van Chelsea. Atlético moet naar de Europa League. Manchester United won van CSKA mede dankzij een deugddoende goal van Romelu Lukaku.

Groep A: Man United zet scheve situatie recht

Manchester United was veruit de beste ploeg op Old Trafford tegen CSKA Moskou. Rashford raakte al snel de paal en ook Lukaku kon een sterke Akinfeev niet verslaan. De Russen kwamen eigenlijk niet in het spel voor, tot vlak voor de pauze. Knappe aanval vanop rechts en via Mario Fernandes ging de bal via de rug van Alan Dzagojev binnen: 0-1. Na rust was daar eindelijk Lukaku. Prachtige pass van Pogba en de Rode Duivel gebruikte zijn lichaam erg goed: 1-1. Zijn tweede goal sinds eind september. United was los en scoorde meteen de 2-1. Deze keer was Rashford de afwerker. De Red Devils kronen zich tot groepswinnaar met 15 op 18, CSKA moet tevreden zijn met een plek in de Europa League.

In de andere wedstrijd in de groep moest Basel gewoon winnen van het al uitgeschakelde Benfica om zich te plaatsen voor de achtste finales. Bij Benfica stond Svilar tussen de palen maar de Servische Belg kreeg al na vijf minuten een doelpunt tegen. Mohamed Elyounoussi werkte een voorzet van Michael Lang tegen de netten. Na rust scoorde Dimitri Oberlin een tweede goal voor de bezoekers, die zich dankzij deze 0-2 zege als nummer twee plaatsen bij de laatste zestien.

Groep B: Bayern dient PSG nederlaag toe

Paris Saint-Germain had nog niet verloren tijdens deze groepsfase en wilde op het veld van Bayern graag een zesde keer winnen. Der Rekordmeiser was echter gebrand op wraak na de 3-0 nederlaag in Parijs. Robert Lewandowski opende dan ook al na acht minuten de score voor de Duitsers, ondanks de roep om buitenspel bij PSG. In de 37e minuut stond het 2-0, dankzij een rake kopbal van de goed ingelopen Corentin Tolisso. Na rust bracht Kylian Mbappé de spanning terug na een mooie combinatie maar opnieuw Tolisso zorgde 20 minuten voor tijd voor de 3-1. PSG en Bayern eindigen zo beide met 15 punten maar de Franse club deed net iets beter in de onderlinge duels.

Het heeft niet mogen zijn voor Anderlecht. De Belgische kampioen speelde een prima partij op het veld van Celtic Glasgow en won uiteindelijk met 0-1 dankzij een eigen doelpunt Jozo Simunovic, die een kopbal Pieter Gerkens in doel devieerde. Paars-wit moest echter met minstens drie goals verschil winnen en is dus Europees uitgeschakeld.

Groep C: Groepswinst voor Roma

Het kon nog alle kanten uit in deze groep. AS Roma klaarde echter de klus in eigen huis tegen het kleine Qarabag. De Giallorossi van Radja Nainggolan wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Diego Perotti en snoepten daarmee meteen de eerste plaats af van Chelsea. Roma en de Blues eindigen beiden met 11 punten maar Roma heeft het voordeel in de onderlinge duels qua doelpuntensaldo.

Chelsea liet zich een klein beetje ringeloren door Atlético Madrid. Het was een behoorlijk aangename partij om naar te kijken op Stamford Bridge. Chelsea kwam goed weg toen een knal van Luis tegen de paal ging maar na een klein uur was het toch raak. Bakayoko verloor Niguez uit het oog bij een corner en Courtois was kansloos: 0-1. Niet veel later stond het alweer gelijk. Hazard met een knappe actie en strak schot, en de bal verdween via Savic in doel: 1-1. Morata miste nog dé kans op de winning goal en ook de ingevallen Batshuayi kon in de extra tijd niet scoren. Carrasco viel op het uur in en moet met Atlético naar de Europa League.

Groep D: Juventus klaart de klus

Juventus had maar één opdracht op het veld van Olympiakos: winnen en de Oude Dame was geplaatst voor de achtste finales. Dat deed de Italiaanse kampioen ook. Silvio Proto moest zich al na een kwartier omdraaien toen Sandro Cuadrado bereikte en de Colombiaan de 0-1 scoorde. Olympiakos kwam twee keer dicht bij de gelijkmaker maar Szczesny greep telkens goed in. Bernardeschi maakte er in het slot dan 0-2 van. Juventus eindigt zo tweede in de groep met elf punten. Proto, Engels en Vadis maakten de 90 minuten vol voor Olympiakos.

Barcelona was al geplaatst voor de volgende ronde terwijl Sporting Lissabon nog een waterkansje had op het bereiken van de laatste zestien. Messi zat dan ook op de bank bij de Blaugrana, die uiteindelijk met 2-0 aan het langste eind trokken. Paco Alcacer had de thuisploeg na een uur op een 1-0 voorsprong gezet en in het slot scoorde ex-Barcelonaspeler Mathieu een eigen doelpunt. Sporting moet naar de Europa League, Barça is groepswinnaar met 14 punten. Thomas Vermaelen speelde bij Barcelona de hele wedstrijd.