REACTIES. Vanhaezebrouck fier op Anderlecht-spelers: “Dit was onze beste wedstrijd sinds ik hier ben”

Anderlecht kon niet voor een mirakel zorgen in de Champions League. Paars-wit won weliswaar met 0-1 bij Celtic maar dat was onvoldoende om Europees te overwinteren. Na afloop was Hein Vanhaezebrouck fier op zijn spelers, net als Frank Boeckx.

“Ik ben zeker tevreden”, vertelde Vanhaezebrouck. “Je wist realistisch gezien dat als je met drie goals verschil wil winnen alles moest meezitten. En dat was niet het geval. We konden al na twee minuten scoren maar hadden daarna nog goede momenten. Waarbij we sneller moesten afdrukken van buiten de zestien maar telkens zochten naar de nog betere oplossing. Daar moesten we meer uithalen.”

“We hebben niets weggegeven in de eerste helft en ook de tweede hadden we grotendeels onder controle. Dan scoren we ook en als die tweede valt, dan weet je dat er wat paniek komt. Als je Celtic Park voor de helft van de wedstrijd stil krijgt, dan heb je het wel goed gedaan. Als groep hebben we gevoeld dat als we proberen te voetballen met veel beweging, dat wij tot veel in staat zijn. Dit was, denk ik, onze beste wedstrijd sinds ik hier ben. Ook tegen PSG en Bayern was het goed en zeker tegen Bayern moesten we punten pakken. Toen misten we de kansen en slikten we te makkelijk goals. Ik ben dus blij dat dat vandaag een stuk beter was.”

Foto: Photo News

Voorzitter Roger Vanden Stock vierde na de match even met de meegereisde supporters. “Het was zijn 200e Europese wedstrijd had ik gehoord, “ aldus Vanhaezebrouck. Ik hou wel van zo’n cijfers. Denk maar aan de 100e Europese match van Gent op Wembley. Die was ook memorabel. Spijtig dat we hem geen kwalificatie konden schenken maar ik denk dat hij deze ook wel positief zal herinneren.”

Boeck: “Geweldige partij”

“Als ploeg hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld”, aldus Frank Boeckx, die in de plek van Matz Sels speelde. “Op voorhand wist je dat het moeilijk ging worden, maar als we die kans na twee minuten afmaken... Dan kon het misschien nog en kon je rustig op zoek naar een tweede goal. Nu kwam die eerste misschien wat te laat. Ik geloofde er wel in want we hadden de controle over de wedstrijd. Dan komen de kansen wel.”

“Geen helse sfeer? Dat is een compliment. Als je hier sfeer krijgt, dan wordt het moeilijk. Maar we hebben de bal ongrijpbaar gemaakt voor hen. Hier hebben we het zeker niet laten liggen. We hebben een geweldige partij gespeeld want het is nergens makkelijk spelen in de Champions League. We wisten dat we veel gingen leren in zo’n poule en we weten nu dat efficiëntie heel belangrijk is.”

Foto: Photo News

Gerkens: “Gemengd gevoel”

Pieter Gerkens lag mee aan de basis van het winnende doelpunt van Anderlecht maar zat na de wedstrijd met gemengde gevoelens. “We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld want het was een zeer moeilijke verplaatsing. Spijtig genoeg brengt het niet meer op dan die drie punten. De kans van Kums was een heel grote, maar hij wou er niet in. Dan weet je dat het moeilijk wordt.”

“De eerste helft was heel goed”, vond Gerkens. “We zetten heel hoge druk op de tegenstander met het hele team. Dat krijgt elke ploeg het moeilijk. Het is inderdaad een eervol einde en dat is belangrijk. Er komen namelijk heel belangrijke wedstrijden aan in de competitie.”