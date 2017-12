De CL-campagne van Anderlecht zit erop. Paars-wit won tegen een slap Celtic verdiend zijn laatste groepswedstrijd waardoor het uit de negatieve recordboeken blijft. Maar het wrange gevoel zal straks niet wijken.

Het is een vreemde conclusie na een campagne in de Champions League met twee goals voor en zeventien tegen. Toch had er meer ingezeten. Een Europa League-plaats bij voorbeeld. Tegen PSG en Bayern (hoewel) ...