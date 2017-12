Man van Glas kost 1 miljoen per match: leidt blessure nummer 19 einde in van Gareth Bale bij Real Madrid?

Vorige maand liep hij een liesblessure op tijdens de revalidatie van zijn kuitblessure. Om een week geleden na 28 minuten voetbal alweer te hervallen in die eerste kuitblessure. Neen, het gaat hier niet over Vincent Kompany, maar over de ‘Man van Glas’ van Real Madrid: Gareth Bale. De duurste speler uit de geschiedenis van Real staat alweer geblesseerd aan de kant, waardoor zijn situatie bij de Spaanse topclub stilaan uitzichtloos wordt.

Real zou al een lijst hebben met mogelijke vervangers. De voorzitter droomt van Eden Hazard

De Bale-crisis. Het zou straks zomaar het woord van het jaar kunnen worden in Spanje. De kranten staan er al een heel jaar vol van. Want de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van Real Madrid valt van de ene blessure in de andere.

Begin november kwam dit opmerkelijke nieuws naar buiten: ‘Gareth Bale heeft tijdens de revalidatie van zijn kuitblessure een liesblessure opgelopen.’ In Spanje en het Verenigd Koninkrijk keken ze al niet meer op van het zoveelste bericht over een blessure van de Welshman. Net zoals in België de schouders worden opgehaald bij alweer een nieuwe blessure van Vincent Kompany. Maar eerlijk: wie zo fragiel is dat hij een nieuwe blessure oploopt tijdens een revalidatie, wordt meer dan terecht een Man van Glas genoemd.

Nadien werd het alleen maar erger. Nadat Bale vorige week in de bekerwedstrijd tegen Fuenlabrada eindelijk nog eens 28 minuten mocht invallen, bleek achteraf dat hij alweer was hervallen in zijn kuitblessure. Het is dus maar zeer de vraag of hij dit jaar nog in actie komt.

Real Madrid heeft Bale al bijna opgegeven. Al zegt de club het niet luidop, er zou volgens de krant AS al een lijstje circuleren met zes mogelijke vervangers. Voorzitter Florentino Perez droomt van Eden Hazard. Voorts op die lijst: Dele Alli (Tottenham), Harry Kane (Tottenham), Neymar (PSG), Kylian Mbappé (PSG) en Robert Lewandowski (Bayern).

Maar net omdat de club aan hem twijfelt en speurt naar opvolging, wil Bale sneller terugkeren na een blessure, waardoor hij dan weer hervalt. Een vicieuze cirkel.

Van de laatste 65 wedstrijden die Real Madrid speelde, stond Bale slechts 21 keer op het veld. Een dure grap voor Real, dat hem in 2013 voor 100 miljoen euro overnam van Tottenham. Als we zijn transfersom van 100,7 miljoen euro spreiden over zijn zes jaar durende contract en we tellen daar zijn gemiddelde jaarsalaris van 19 miljoen euro bij, dan kostte de vleugelspits sinds zijn transfer naar Spanje al zo’n 168,8 miljoen euro aan de club. Door die aanhoudende blessures komt hij in al die jaren aan slechts 160 wedstrijden in het shirt van de Koninklijken. Omgerekend kost Bale zijn club dus iets meer dan 1 miljoen euro per gespeelde wedstrijd.

70 goals, 56 assists

Niemand zal ontkennen dat Bale al ontzettend belangrijk is geweest voor Real Madrid gedurende zijn 4,5 jaar bij de club. Met drie keer Champions League-winst, de titel, de beker en het wereldkampioenschap voor clubs pakte hij al mooie prijzen met de Koninklijken. En in 160 wedstrijden voor Real scoorde hij 70 keer en gaf hij 56 assists. Ook al geen onaardige statistieken.

Als Bale speelt, is het niet slecht. Het probleem is gewoon dat hij het afgelopen jaar amper heeft gespeeld. Het meest zorgwekkende is dat de blessures elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. Net nu hij op zijn 28ste stilaan zijn top zou moeten bereiken en hij week na week de pannen van het dak zou moeten spelen, zit hij telkens in de tribune.

De zwanenzang van Bale stond eigenlijk in de sterren geschreven. Op de dag dat Real hem in de zomer van 2013 binnenhaalde, was hij eigenlijk geblesseerd. Een voorteken voor alles wat moest komen.

Zijn periode bij Real zou wel eens snel afgelopen kunnen zijn. Manchester United, Chelsea en zijn ex-club Tottenham vormen mogelijk een reddingsboei.