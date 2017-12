Het verhaal achter het ontslag van keeperstrainer Jan Van Steenberghe bij Club Brugge

Het recente keepersprobleem bij Club Brugge rond Horvath, Hubert en Butelle was niet meer dan de finale druppel. Ivan Leko en keeperstrainer Jan Van Steenberghe (45) hadden al sinds de start van de samenwerking een grondig verschil in visie, wat tot veel spanningen leidde en nu tot het vertrek van die laatste. In zijn plaats komt, op voorspraak van Leko, de Kroaat Tomislav Rogic.