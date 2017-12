CLUBNIEUWS. Juventus komt scouten in Oostende, slecht nieuws bij STVV

Het is nog enkele dagen wachten op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League, maar de Belgische eersteklassers leven tijdens de Europese midweek allemaal op hun eigen manier toe naar het weekend. Zo heerst er buikgriep bij STVV en komt het grote Juventus scouten in… Oostende. Uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Opnieuw voetbal- en keeperstage tijdens krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie organiseert AA Gent opnieuw een voetbal- en keeperstage. Van 12 tot 14 februari kunnen kinderen van zes tot veertien jaar voor 130 euro terecht op het Buffalo Talent Center voor een gevarieerd programma van trainingen (inclusief middagmaal en vieruurtje).

ANTWERP. N’Diaye werkt apart met fysiektrainer

Na een vrije maandag hervatte de Antwerp-kern gisteren. De basis van zondag in Sclessin hield het bij louter loslopen en recuperatie. De nog steeds revaliderende N’Diaye (kuit) werkte apart met fysiektrainer. De andere geblesseerden, zoals Arslanagic en Oulare, werkten een programma af met de kinesist. De rest van de kern haspelde een doordeweekse sessie af.

CLUB BRUGGE. Beloften verslaan Lokeren

Na twee nederlagen pikten de beloften van Club Brugge aan met een 1-2-overwinning op het veld van Lokeren. De Brugse doelpunten werden gescoord door McGree en Lynen, twee leden van de A-kern. Verder kon Vermant ook beroep doen op Jens Teunckens, Masovic en Verburgh van het eerste elftal. Teunckens ging in de fout bij de aansluitingstreffer van Lokeren, maar stopte nadien een strafschop. De overwinning betekende meteen ook de kwalificatie voor Play-off 1. De A-kern kreeg gisteren een dagje vrij. Vanaf vandaag tot en met zaterdag wordt er achter gesloten deuren getraind

KV KORTRIJK. Kagelmacher sluit aan bij de groep

Bij KV Kortrijk sloten Kagelmacher en Stojanovic aan bij de groepstraining. Voor Gary Kagelmacher (foto) is dat de eerste keer sinds hij terugviel in zijn hamstringblessure. De verdediger staat dicht bij een terugkeer. En ook Stojanovic heeft geen last meer van zijn heup. Lepoint zal binnenkort ook opnieuw aansluiten bij de groep. Attal werkt ondertussen verder aan zijn revalidatie en wordt ook binnenkort terug verwacht. Daarnaast zoekt de club opnieuw naar een Kerel van afgelopen maand. Stemmen op de beste speler van november kan via de website van Kortrijk.

KV MECHELEN. Van Cleemput traint weer

KV Mechelen-verdediger Jules Van Cleemput, die al een heel seizoen pech had met blessures, kon eindelijk weer de groepstraining hervatten. Behalve de geblesseerde spelers ontbrak alleen de jonge De Bie, die examens heeft. KV Mechelen kan zaterdag op het veld van KV Oostende toch rekenen op Ahmed El Messaoudi. De middenvelder ging zich gisteren met succes verdedigen voor de Geschillencommissie na zijn trekfout op de doorgebroken Buffel in de bekermatch van vorige week. Het Bondsparket had om een schorsingsspeeldag gevraagd maar gezien het vroege tijdstip van de uitsluiting en het blanco strafblad van El Messaoudi legde de Geschillencommissie hem geen extra sanctie op.

KV OOSTENDE. Beloften spelen gelijk, Juventus komt scouten

De beloften speelden maandag 2-2 gelijk op het veld van Kortrijk. Van De Wiele en D’Haese zorgden voor de goals. De A-kern hernam na een vrije dag. Iedereen is fit, ook Michiel Jonckheere. Hij herneemt normaal gezien volgende week met de beloften. In de wedstrijd van zaterdag tegen KV Mechelen komen enkele grote clubs scouten. Onder andere Juventus, Sampdoria, Milan en Leverkusen sturen iemand naar Oostende. Vandaag start de vrije verkoop voor het bekerduel tegen Standard.

LOKEREN. De Ridder traint weer

Steve De Ridder(foto) sloot gisteren alweer aan op training. Gisterenavond stond er een team building op het programma. De spelers en staf gingen samen een avondje bowlen. De beloften van Sporting Lokeren verloren maandagavond hun wedstrijd tegen Club Brugge (1-2), al had er veel meer ingezeten. Guus Hupperts scoorde de eerredder voor de tricolores. In het slot liet Amine Benchaib de gelijkmaker liggen vanop de stip. Ondanks de nederlaag blijft Lokeren uitzicht houden op Play-off 1.

STVV. Buikgriep slaat toe in Sint-Truiden

Eerder deze week was Sascha Kotysch al ziek, gisteren moesten Jos Beckx en Kenny Steppe (foto) het bed opzoeken omwille van buikgriep. Coach Jonas De Roeck ontbrak omwille van Pro License-verplichtingen. Met Gueye, die uitviel in Moeskroen, gaat het opnieuw de goede kant op

WAASLAND-BEVEREN. Beloften halen uit

De beloften wonnen maandag overtuigend tegen Antwerp: 5-0. Niels De Schutter, Cherif Ndiaye, Tuur Dierckx, Yassine Bon Omar en Drilon Sadiku zorgden voor de Beverse doelpunten. Ondanks deze zege blijven de Waaslanders onderin het klassement bengelen met zeven punten. Maar hierdoor naderen de jongelingen wel tot op een puntje van Eupen en vier punten van Antwerp en Moeskroen. Volgende week maandag gaan de beloften op bezoek bij Club Brugge.

ZULTE WAREGEM. Vooruitgang bij Olayinka, De Mets en Jensen

Donderdag tegen Lazio Roma zal Essevee nog geen geblesseerden kunnen recupereren. Er zal immers geen risico genomen worden in de overbodige en laatste wedstrijd in de Europa League. Olayinka (foto, knie), De Mets (knie) en Jensen (knie) maken vooruitgang. Het is afwachten of er zondag op bezoek bij STVV een van die drie fit zal geraken. Voor Derijck (knie) komt de verplaatsing naar Limburg sowieso nog te vroeg.