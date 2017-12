Voetbalster Imke Courtois nam ooit deel aan ‘Topmodel’: “Ik hoorde niet thuis in die wereld”

Ze heeft meerdere landstitels en bekers op haar naam staan als voetbalster en is vaak te zien als voetbalanalist op tv. Imke Courtois (29) sloot dinsdagavond ‘Die Huis’ af als laatste gast bij Erik Goens en is opvallend openhartig. “Ik kan heel moeilijk om met onrecht. En al zeker als er niet geluisterd wordt naar mij.”

En dat onrecht werd haar aangedaan in het vijfde middelbaar. “Ik ben van vandaag op morgen veranderd van school”, zegt ze in de kinderkamer. “Er ontstond een discussie tussen mij en de leerkracht Duits en ik vond dat er niet naar mij werd geluisterd. Toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik nooit meer zou teruggaan naar die school, en zo geschiedde. Maar het heeft me deugd gedaan hoor, want toen kwam ik terecht in de topsportschool waar ik al mijn energie kwijt kon.”

Imke Courtois is sinds kleins af aan een actief kind. “Mijn moeder had al snel door dat ze geen poppen voor mij moest kopen. Mensen moeten echt af van dat ‘blauw is voor jongens en roze is voor meisjes’. Dat is een totaal verkeerd idee.”

En dat wilde ze ook bewijzen door deel te nemen aan het tweede seizoen van ‘Topmodel’ in 2008. “Ik heb dat toen gedaan om te tonen dat vooroordelen niet op hun plaats zijn.” Ze was toen 20 en moet nu eens goed lachen met de opnames van toen. “Ik hoorde daar echt niet thuis. En dat zie je in alles. Kijk naar mijn mimiek, ik mocht door naar de volgende ronde en ben precies niet eens blij”, lacht ze.

Na de scheiding van haar ouders, toen ze amper drie jaar was, ontwikkelde Imke een enorm hechte band met haar moeder. “Ik merkte heel hard de kwetsbaarheid van mijn moeder op. Ik had het gevoel dat ik voor haar moest zorgen, er voor haar moest zijn en moest zeggen: Alles komt wel goed.”