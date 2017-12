Britse pers onder de indruk van Anderlecht: “Genot om naar te kijken… als je geen Celtic-fan was”

Celtic Glasgow verloor dinsdag met 0-1 van Anderlecht, maar ondanks een sterke prestatie was de nipte zege niet genoeg om alsnog de derde plaats te pakken. Anderlecht maakte wel indruk op de Britse pers. Over het Kanaal werd vooral gefocust op de zwakke prestatie van Celtic, maar er waren ook lovende woorden voor de Belgen. “Anderlecht verlaat Schotland met opgeheven hoofd, maar wel met een wrang gevoel.”

Dezag dat Anderlecht aan de wedstrijd begon met geloof in eigen kunnen. “Anderlecht was slick (handig, red.), Celtic was sloppy (slordig, red.). Vooraf wuifden ze hun kansen in Europese overwintering misschien weg, maar eens de wedstrijd begon durfden ze bluffen. Ze geloofden zelf niet dat ze aan een hopeloze missie waren begonnen, en dat bleek meteen toen Sven Kums al na twee minuten bijna scoorde.

“De Belgen dreigden en drongen aan, maar hadden uiteindelijk niet de spelers om de wedstrijd helemaal te doen kantelen. Maar Celtic maakte het zichzelf bijzonder moeilijk, zelfs na de geruststellende 0-3 zege in Brussel. Celtic was zwak en werd bij momenten van het veld gespeeld, maar zit maandag wel in de trommel en overwintert Europees. Het enige lichtpuntje na een bedroevende avond.”

Foto: Photo News

“Anderlecht won de veldslag”

De Daily Record was scherp voor Celtic. “Dit was niet de bedoeling. Celtic en coach Brendan Rodgers hielden hun derde plaats vast, maar met weinig glans. De redding van doelman Craig Gordon op de poging van Sven Kums na twee minuten zette de toon. Celtic hinkte tussen twee gedachten en dat maakten de Hoops nerveus. Anderlecht kreeg het initiatief en was daar dankbaar om. Ze pasten, ze verlegden het spel en zaten meteen goed in de match. Waar Gordon moest werken, stond Frank Boeckx aan de overkant te kijken.”

“Het beste aan de eerste helft was het fluitsignaal na 45 minuten. Zelfs één van de scoreborden in Celtic Park kon het niet meer aanzien en weigerde dienst”, zo vatte de Record samen. “Na de owngoal van Simunovic in de tweede helft volgden 15 cruciale minuten, maar gelukkig viel het tweede doelpunt niet. Ze konden geen laatste keer een vuist maken. Anderlecht won de veldslag, Celtic won de oorlog om de Europa League.”

Foto: Photo News

“Boy, this was a tough night”

“Dit was de beste nederlaag van Celtic in jaren”, begon de Scottish Sun met het goede nieuws. “Celtic verloor slechts met 0-1 en dat was het enige dat telde. Maar boy, dit was een lastige avond voor de zenuwen. Hoe Anderlecht in de eerste helft niet scoorde, dat weet enkel God. Hun passing was sensationeel, hun looplijnen waren subliem. Anderlecht was een genot om naar te kijken als je geen fan was van Celtic. Had het 0-2 gestaan aan de rust, kon geen enkele fan daarover klagen. Gelukkig was dat niet het geval. Halfweg was het 0-0, maar die pluimen kon Celtic niet op hun hoed steken.”

Anderlecht was een volledig andere ploeg dan in de heenmatch in Brussel. Sofiane Hanni was onhoudbaar als beste speler op het veld, hij gaf een masterclass aan de tegenstand. Maar Anderlecht wist dat het drie doelpunten moest scoren, terwijl de klok wegtikte ebde hun geloof in een stunt ook weg. Ze vliegen terug naar België met opgeheven hoofd, maar wel met een wrang “wat als-gevoel”.

Foto: Photo News

“Anderlecht liet spierballen rollen”

De Daily Express zag hoe Celtic struikelend in de Europa League terecht kwam. “De tegenstander uit Brussel liet de spierballen rollen, maar kon de knockout blow niet toedienen aan Celtic. De thuisploeg wilde hun eigen spel opleggen aan Anderlecht, maar het zogezegde zwakke broertje in Groep B schoot uit de startblokken en drukte de tegenstand snel achteruit. Dat stond niet in het script. Mits een betere afwerking van Sven Kums had het na twee minuten altijd 0-1 moeten staan.”

“Dinsdagnacht had Celtic moeten tonen dat het een groeiende Europese topclub was, maar in plaats daarvan liepen ze constant achter de feiten aan. De Belgen hadden niets te verliezen, hun complete dominantie in de eerste helft kwam als een schock aan in Glasgow. Gelukkig viel Anderlecht wat terug in de tweede helft, tot opluchting van Rodgers en zijn spelers.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News