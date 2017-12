Donderdag is het D-day voor Belgische kandidatuur EK 2020

Brussel - Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA beslist donderdag in het Zwitserse Nyon of Brussel speelstad blijft voor het EK van 2020.

De agenda van het Uitvoerend Comité liegt er niet om: de beslissing omtrent “de bevestiging of vervanging van Brussel als gaststad” staat helemaal bovenaan bij de belangrijkste agendapunten. Brussel kan eigenlijk enkel nog hopen op clementie van de UEFA. Het Belgische stadionproject kan immers tweeënhalf jaar voor de start van het toernooi geen bouwvergunning voorleggen omdat bouwpromotor Ghelamco nog wacht op een beslissing voor de omgevingsvergunning, die het op 14 september indiende bij de Vlaamse Overheid. Enkel als de UEFA uitstel toestaat tot begin volgend jaar, kan Brussel zijn kandidatuur voor het EK behouden. Als dat niet het geval is, gaat de vrijgekomen plaats waarschijnlijk naar Cardiff of Stockholm en ligt de Belgische EK-droom aan diggelen.

Meer nog, Brussel zou dan gezichtsverlies lijden door als Europese hoofdstad te ontbreken op de vierjaarlijkse hoogmis van het Europese voetbal, die naar aanleiding van de zestigjarige verjaardag van de UEFA voor één keer in een nieuw kleedje werd gestoken. Dertien speelsteden werden aangeduid, Brussel kreeg een achtste finale en drie groepswedstrijden toegewezen en is momenteel nog kandidaat - net als Amsterdam, Glasgow, Rome en Sint-Petersburg - om de prestigieuze openingswedstrijd te organiseren, een idee dat ook wel de UEFA genegen is.

Los zand

Maar dan moet er wel een nieuw voetbalstadion verrijzen op Belgisch grondgebied, het Koning Boudewijnstadion voldoet immers al jaren niet meer aan de door de UEFA opgelegde vereisten. In mei 2013 koos de Brusselse regering reeds voor de inplanting van een nieuw stadion op de huidige parking C van de Heizel, die op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Grimbergen ligt. Al snel werd duidelijk dat het Koning Boudewijnstadion op termijn tegen de vlakte zal gaan in het kader van het NEO-project voor de herinrichting van de Heizelvlakte.

In maart 2015 werd Ghelamco aangeduid als bouwheer en niet veel later kwam er een princiepsakkoord uit de bus met Anderlecht, dat hoofdhuurder van het stadion moest worden. Het project leek even op de goede weg, later blijkt dat de betrokkenen voor hun beurt gesproken hebben. Anderlecht haakte wegens een te hoge huurprijs al snel af als mogelijke huurder en zette zo de rest van het project onder druk. Wat volgt is een jarenlang kluwen tussen Ghelamco en de betrokken overheden en instanties. Zo duurde het tot dit jaar vooraleer een al jaren niet meer gebruikte buurtweg op parking C afgeschaft kon worden. Heel wat negatieve adviezen later is er nog steeds geen bouwvergunning, waardoor de UEFA-deadline overschreden wordt en het project op los zand komt te staan. Heel wat betrokkenen geloven dan ook niet meer in het EK-project en momenteel gaan er steeds meer stemmen op om het Eurostadion toch te bouwen, ook als ons land naast de EK-organisatie zou grijpen.