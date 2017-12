Pijnlijk record voor Anderlecht in Champions League, Lukaku zet achtervolging in op Mertens

Anderlecht speelde dinsdagavond een sterke wedstrijd én won tegen Celtic, maar koopt er uiteindelijk niets mee. Paars-wit eindigt namelijk voor de negende keer in de clubgeschiedenis op de laatste plaats in de Champions League, dat is een nieuw record. Romelu Lukaku kon wel vieren, hij deed de netten trillen bij Manchester United en zet zo de achtervolging in op Dries Mertens en Eden Hazard.

De zege van Anderlecht in Glasgow was helaas. Paars-wit eindigt de Champions League-campagne op de laatste plaats met 0 punten en 17 tegendoelpunten, het slechtste rapport van alle leerlingen op het kampioenenbal. Enkel Benfica en Feyenoord (nog een match achter de hand) doen even slecht, maar slikten minder doelpunten.

De laatste plaats in de groep is dan ook geen verrassing. Het is de negende keer in zijn clubgeschiedenis dat Anderlecht de groepsfase van de Champions League afsluit als rode lantaarn. Het doet daarmee slechter dan Dinamo Kiev, de vorige ‘record’houder met acht rode lantaarns.

De doelpuntenmachine van Romelu Lukaku lag even stil, maar tegen CSKA Moskou schoot de spits van Manchester United de bal toch weer tegen de netten. Lukaku zette de ommekeer in met de 1-1 na 64 minuten, het was zijn vierde doelpunt deze Champions League-campagne. Hij doet daarmee even goed als Wesley Sonck. De Belgische recordhouder is echter nog steeds Dries Mertens, hij scoorde vorig jaar vijf goals in één campagne. Lukaku kan zijn collega-Rode Duivel dus bijbenen of van de troon stoten in de volgende ronde, want United won zijn groep en overwintert in de Champions League.

Foto: AP