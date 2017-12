Dure match Anderlecht blijft nazinderen: nu moet Neymar het ontgelden bij boze fans van Bayern

Bayern München smeerde PSG dinsdagavond een eerste nederlaag aan in de Champions League, maar toch ventileerden de fans van Bayern hun onvrede in de tribunes. De reden: de dure tickets in de vorige ronde tegen Anderlecht. De ticketprijzen blijven de gemoederen bedaren in Beieren, tegen PSG moest nu ook Neymar het ontgelden. De fans van Bayern smeten valse biljetten van 500 euro met de foto van Neymar richting de Braziliaan, in de tribunes werden spandoeken ontrold met duidelijke boodschappen aan de UEFA.

Toen Neymar in de eerste helft een corner ging nemen aan de harde kern van Bayern, gooiden de fans van Bayern valse biljetten van 500 euro richting de Braziliaan. Op die biljetten was de afbeelding van Neymar geprint, die deze zomer natuurlijk de duurste voetballer ter wereld werd. “Vals geld gooien levert een boete op, maar ons uitbuiten mag wel zomaar?”, stond te lezen op één van de spandoeken in de tribune. “UEFA en Anderlecht: jullie hebben ons opgelicht. Geef ons het geld terug”, zo was een tweede boodschap van de Duitse fans.

Em Munique, atiraram notas de euro falsas no Neymar, com a cara dele impressa e tudo.

Ook tegen Anderlecht gooiden de fans van Bayern München vals geld op het veld. De Duitsers vonden namelijk dat ze teveel moesten betalen voor hun toegangsticket in Brussel, tot zelfs 100 euro, zo klinkt het. De fans van Bayern verwezen zo naar het UEFA-reglement artikel 95, waarin staat dat tickets voor bezoekende fans niet duurder mogen zijn dan tickets voor de thuisfans voor vergelijkbare fases. De match tegen Bayern raakte echter uitverkocht door de verkoop van mini-abonnementen, dus loopt de vergelijking van de fans mank.