Standard gaat in beroep tegen schorsing Sa Pinto: “Disproportionele straf”

Standard gaat in beroep tegen de schorsing van zijn trainer Ricardo Sa Pinto. Het Bondsparket legde de Portugees dinsdagavond drie speeldagen schorsing op na zijn toneel op het veld en woede-uitbarsting tegenover de scheidsrechter in de Croky Cup, maar die straf vindt Standard overdreven. “Gezien het disproportionele karakter van de aan zijn coach opgelegde straf, Ricardo Sa Pinto, is Standard de Liège van mening dat het geen andere keuze heeft dan in beroep te gaan tegen dit vonnis”, laten de Rouches weten op hun site.