FIFA heft schorsing Koeweit op

De Wereldvoetbalbond heft de schorsing van Koeweit op, nadat het parlement van de golfstaat op 3 december een wet had goedgekeurd die een einde moet stellen aan inmenging van de overheid in de sport. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino woensdag in Koeweit bekendgemaakt.

In oktober 2015 werd Koeweit geschorst door onder meer het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de FIFA. Zij laakten de invloed van de overheid op sportieve zaken. Wetten uitgevaardigd in 2014 en 2015 maakten die inmenging mogelijk. In 2016 ontbonden de autoriteiten bovendien alle sportinstellingen, zoals het nationaal olympisch comité. Er kwamen voorlopige organisaties in de plaats die niet erkend waren door het IOC en de Wereldvoetbalbond.

Koeweit miste door de schorsingen onder meer de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de kwalificaties voor het WK voetbal van 2018 in Rusland.