Twee Duivels genomineerd voor Speler van de Maand in de Premier League

De Premier League heeft de zeven genomineerden bekendgemaakt die kans maken op de prijs van Speler van de Maand. Daarbij zitten twee Belgen: Kevin De Bruyne en Eden Hazard, de draaischijf bij hun respectieve clubs Manchester City en Chelsea. De Bruyne kan zelfs tweemaal in de prijzen vallen, zijn doelpunt tegen Leicester City is genomineerd voor Goal van de Maand.

De genomineerden voor Speler van de Maand: Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Ashley Young (Manchester United), Robbie Brady (Burnley), Shkodran Mustafi (Arsenal)

