Jonge Duivels, U17 en U19, kennen opponenten in laatste EK-voorronde

De Belgische nationale voetbalploegen onder 17 en 19 jaar kennen hun tegenstanders in de eliteronde (de tweede en laatste voorronde) van de Europese Kampioenschappen van 2018.

Bij de U19 werd België woensdag bij de loting in Nyon in groep 6 ondergebracht, samen met kleppers Spanje en Frankrijk. Verder zit ook Bulgarije in de poule. De zeven groepswinnaars spelen de eindronde in Finland (16-29 juli). In de eerste kwalificatieronde plaatsten de troepen van Gert Verheyen zich als tweede in hun poule, samen met Macedonië, voor de eliteronde.

De Belgische internationals onder 17 botsen in groep 2 op Kroatië, Zweden en Cyprus. Het team van Thierry Siquet verzekerde zich in de eerste kwalificatieronde van groepswinst en stootte samen met Zwitserland door. In de eliteronde strijden 32 landen in vier poules om een EK-ticket. De groepswinnaars en de zeven beste tweedes mogen naar het EK in Engeland. Het toernooi wordt van 4 tot 20 mei georganiseerd.

Woensdag werd meteen ook geloot voor de eerste kwalificatieronde van de EK’s van 2019. De Belgische U19 spelen in groep 6 tegen Frankrijk, Litouwen en Malta. De top twee van elke poule stoot door naar de eliteronde. De U17 treffen Griekenland, Letland en Moldavië in groep 12. De eerste twee van elke groep en de vier beste derdes stoten door naar de laatste kwalificatieronde.