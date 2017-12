Jonge Duivels oefenen tegen Jong Oranje

De Belgische nationale beloftenploeg speelt op donderdag 22 maart (18u30) een oefenwedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten uit Nederland. Dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag. Beide teams treffen elkaar voor het eerst sinds het EK van 2007, dat Nederland uiteindelijk won. Toen werd het 2-2 in de poulefase.

Het oefenduel wordt gespeeld op de Vijverberg in Doetinchem, sinds dit seizoen de vaste thuishaven van Jong Oranje. Vier dagen later nemen de Jonge Duivels het in een EK-kwalificatiematch thuis op tegen Hongarije. Het team van bondscoach Johan Walem is in volle strijd voor deelname aan het EK 2019 in Italië en voert met 14 punten uit zes wedstrijden het klassement aan in groep 6.