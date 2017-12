Voetballer ligt onder vuur nadat hij naakt bekerzege viert… met trofee op een strategische plaats

Een toernooi winnen zorgt altijd voor een enorme vreugde-uitbarsting. Dat was in Noorwegen niet anders. Toen Lillestrom zondag Sarpsborg met 3-2 versloeg, werd dat dan ook stevig gevierd. Eén speler ging echter nog een stapje verder, en trakteerde de fans op een stripact. Aleksander Melgalvis Andreassen ging full commando, maar plaatse de trofee op de meest strategische plaats. Daar kon niet iedereen mee lachen, niet het minst de Noorse voetbalbond.

“De Noorse beker winnen, dat mag natuurlijk gepaard gaan met een viering”, zo wist ook de communicatieverantwoordelijke van de Noorse voetbalbond, “maar dat kan je toch doen met een beetje meer respect naar de competitie toe. Ik ben er van overtuigd dat Melgalvis het niet opzettelijk deed, maar hopelijk ziet hij en zijn ploeg in dat hij een stap te ver is gegaan.”

“Ik heb er geen spijt van”, was de reactie van Melgalvis Andreassen in de Noorse media. “Ik had nooit gedacht dat ik ooit de beker zou winnen, en heb een heel jaar toegewerkt naar dit moment. Moet ik misschien ook mijn excuses aan de koning aanbieden? Wat mijn grootmoeder daarvan denkt? Ik denk niet dat ze het gezien heeft, ze heeft gelukkig geen internet of sociale media”, lachte hij de mediastorm weg.