Barcelona-aanvaller Dembélé traint voor het eerst sinds blessure met de groep

Ousmane Dembélé, afgelopen zomer de topaankoop van FC Barcelona, heeft woensdag voor het eerst een deel van de groepstraining afgewerkt sinds hij medio september een spierscheur opliep in zijn linkerdij. Dat heeft de Catalaanse club bekendgemaakt.

De Franse winger nam deel aan enkele rondo’s tijdens de opwarming. Daarna ging Dembélé voort met zijn individuele programma.

De 20-jarige Dembélé kwam deze zomer over van het Duitse Borussia Dortmund voor maar liefst 105 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. In de competitiewedstrijd bij Getafe (1-2) ging hij in september na 25 minuten tegen de grond, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij stond pas voor de tweede keer in de basis sinds zijn transfer.

Volgens het communiqué van Barça meteen na de operatie van Dembélé, zou de Fransman niet meer spelen in 2017. Maar coach Ernesto Valverde verklaarde nadien dat de winger mogelijk al hersteld zal zijn voor de Clasico op 23 december bij Real Madrid.

Na veertien speeldagen staat Barcelona aan de leiding in de Primera Division. Het telt vijf punten voorsprong op Valencia. Atlético volgt op zes punten, Real al op acht punten.