Coach Davide Nicola stapt op bij Crotone

Brussel -

De Italiaan Davide Nicola (44) is niet langer coach van Crotone. Dat heeft de Serie A-club woensdag bekendgemaakt. Nicola werd op 1 juli 2016 aangesteld bij de club uit het zuiden van Italië. In 2016 promoveerde Crotone naar de Serie A nadat het op de tweede plaats was geëindigd in de Serie B.